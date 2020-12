La ginnastica artistica di Lugo fa incetta di medaglie a Rimini

Nuove vittorie per gli atleti della asd Ginnastica Artistica Lugo, che nella finale del Campionato nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia per la sezione Parkourgym, svoltasi il 6 dicembre a Rimini, hanno conquistato importanti risultati individuali. In particolare, Francesco Poli ha riconquistato il titolo di campione italiano per la categoria Junior 1 Freestyle e ottenuto un ottimo argento per la gara speed. Pietro Bordini è diventato campione italiano per la categoria Allievi 3 nella gara speed; Francesco Zanotti e Gabriel Frontali hanno conquistato l’argento alle finali di speed rispettivamente per la categoria Allievi 3 e Senior B. Ottimi risultati anche nella finale a squadre. Pietro Bordini, Daniel Montanari e Francesco Zanotti hanno vinto il titolo italiano per la categoria Allievi, mentre Mirco Pugnotti, Braian Gremi e Christian Casadio hanno portato a casa il bronzo per la categoria Senior. I ragazzi sono guidati dal tecnico Davide Pirazzini.

“Questi risultati sono una conferma del grande lavoro portato avanti da anni dalla Ginnastica Artistica Lugo – commenta il vicesindaco con delega allo sport del Comune di Lugo Pasquale Montalti - Questa emergenza sanitaria purtroppo ha colpito anche il mondo dello sport, che però non ha mai smesso di credere nei suoi valori e si è sempre adeguato alle disposizioni per garantire ogni giorno la massima sicurezza ai propri atleti. A tutto lo staff dell’asd Ginnastica Artistica Lugo i complimenti a nome di tutta l’Amministrazione comunale, siamo orgogliosi di vedervi ancora una volta premiati per i vostri risultati”. “I risultati conseguiti dal nostro Team Parkour ci hanno riempiti di orgoglio per la tenacia e la determinazione espresse dai nostri ragazzi, una bella luce in un periodo buio per lo sport in generale”, commenta la responsabile dello staff tecnico Elena Brunori.