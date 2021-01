La giovane promessa del tennis italiano si allena al circolo di Massa Lombarda

Ha solo 10 anni, ma ha già conseguito importanti risultati in ambito nazionale. Sofia Cadar è considerata una delle tenniste più promettenti in Italia e da oltre un anno si allena al Circolo Tennis Massa Lombarda. Sabato 30 gennaio il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha incontrato Sofia per farle i complimenti per quanto fatto finora. All’incontro erano presenti anche il presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda Fulvio Campomori e l’allenatore di Sofia, Ronnj Capra.

“L’incontro con Sofia – commenta il sindaco Daniele Bassi - è stata l’occasione per complimentarmi con un’atleta che nonostante la giovanissima età ha già dimostrato molto e per ribadire il grande lavoro fatto a livello nazionale dal Circolo Tennis Massa Lombarda, che vanta una squadra che gioca in serie A1 e punta da tempo sul settore giovanile”. In occasione dell’incontro il sindaco Bassi ha donato all’atleta una pergamena e alcune pubblicazioni su Massa Lombarda e i suoi musei.

Sofia Cadar ha 10 anni; vive a Medicina ma da tempo si allena presso il Circolo Tennis Massa Lombarda ogni giorno per 2 ore e mezza. Oltre al grande impegno nel tennis, Sofia studia pianoforte e vanta un ottimo profitto a scuola.