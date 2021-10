La Giunta di Cotignola incontra a distanza il campione di volley Fabio Ricci

I componenti della giunta hanno espresso l’auspicio di potere festeggiare adeguatamente Fabio Ricci a Cotignola con tutta la comunità, non appena i suoi impegni agonistici in campo nazionale e internazionale lo consentiranno

In occasione della riunione settimanale di giunta, giovedì l’Amministrazione comunale di Cotignola ha avuto il piacere di congratularsi con Fabio Ricci, fresco vincitore del campionato europeo di volley disputatosi in Repubblica Ceca e Polonia. Il pallavolista cotignolese, impegnato con la squadra di club Sir Safety Conad Perugia, non è potuto essere presente di persona e si è collegato in videochiamata, raccontando la straordinaria esperienza vissuta nell’ultimo mese, senza tralasciare aneddoti e curiosità. L’ingresso in campo durante la partita finale in un momento di assoluta incertezza, il trionfo al tie-break, il rientro in Italia e l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un susseguirsi di emozioni indimenticabili.

I componenti della giunta hanno espresso l’auspicio di potere festeggiare adeguatamente Fabio Ricci a Cotignola con tutta la comunità, non appena i suoi impegni agonistici in campo nazionale e internazionale lo consentiranno; il neocampione non si è tirato indietro confermando come sempre la sua disponibilità.