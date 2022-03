La Maratona di Ravenna vince il premio "Italive": è la manifestazione più votata tra gli eventi sportivi

Il Comune di Ravenna tramite la “Maratona di Ravenna” ha ricevuto lunedì a Roma il premio Italive 2021 per l’evento più votato dell’anno. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione, “La Maratona di Ravenna” è risultato l’evento più votato in Italia nella categoria “Raduni ed eventi sportivi”, aggiudicandosi il premio.

Nel 2021 sono arrivate alla redazione 8.872 segnalazioni di eventi organizzati, di cui poco più del 10% selezionati per essere avviati alle votazioni degli automobilisti al fine di valutarne il gradimento. I criteri di valutazione sono stati: organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, originalità, attrattività e comunicazione; gli eventi selezionati hanno ricevuto oltre 170mila giudizi di valutazione da 750mila viaggiatori che, considerando il periodo pandemico hanno rappresentato circa la metà di quelli raggiunti nel 2019. Il premio Italive 2021 è stato consegnato a Roma agli undici vincitori da Martina Sambucini, Miss Italia 2020, nel corso di un evento organizzato nell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona).