La Pallamano Romagna a caccia di una vittoria in Veneto

Dopo il successo in trasferta sul San Vito Marano, la Pallamano Romagna torna in Veneto per il secondo recupero consecutivo (quello dell'ottava giornata): sabato 5 dicembre, alle 18,30, Redaelli e compagni faranno visita al fanalino di coda dell’Arcom Mestrino.

Si giocherà a Camisano Vicentino contro una squadra che non ha ancora trovato gioie in campionato, con 7 sconfitte in altrettante partite disputate. Sono 5 su 7, invece, le vittorie incassate dagli arancioblu in questo primo frangente di stagione, che vede il Romagna al 3° posto in coabitazione in classifica.

I veneti non disputano una partita ufficiale dal 1° novembre, saranno affamati di punti e cercheranno di rendere difficile la vita dei romagnoli, aggrappandosi alle principali bocche da fuoco che, a livello di realizzazioni, si sono ben comportate nelle precedenti gare. Molte speranze dell’Emmeti Mestrino ruotano attorno alle prestazioni di William Casarotto, il top scorer di squadra, del centrale Alberto Lollo e degli altri terzini Davide Stefanelli e Stefano Giuriato.

Per coach Dragan Rajic poche soddisfazioni nelle prime 7 gare di campionato, ma vanno sottolineate le sconfitte risicate rimediate contro Vigasio (20-22), Oderzo (26-28) e Cassano Magnago (23-24) nell’ultimo turno disputato il 1° novembre scorso. Senza storia, o poco più, le partite contro Malo, Torri e Tirol, tutte formazioni che veleggiano in alta classifica.