La Pallamano Romagna in trasferta a Cologne per l'ultimo match del 2020

All’ombra del Palazzo Martinelli che spicca su Cologne, si disputerà l’ultimo incontro ufficiale del 2020 per la Pallamano Romagna. L’appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre alle ore 18,30 presso il palasport di via Alighieri. La partita si disputerà a porte chiuse per via dei protocolli covid. E’ prevista la diretta streaming sulla pagina facebook della Società.

Il Metelli Cologne è giunto nel girone A di questa edizione di serie A2, dopo la dolorosa auto-retrocessione decisa in estate, a fronte di un periodo particolarmente difficile a causa, ovviamente, del covid. Contestualmente, il roster ha subìto diverse defezioni, come, ad esempio, quella del forte terzino Daniele Soldi che, essendo nel giro della Nazionale Senior, ha mantenuto la massima serie, approdando alla corte del neopromosso Molteno. Ora la squadra del rientrante coach Adnan Hozić è formata da un manipolo di giovani promesse che puntano a disputare un torneo di alto livello, senza avere la pressione di raggiungere il massimo obiettivo. Sono giovani ed appartengono al vivaio colognese che continua a produrre talenti per la categoria.

In campionato, identico cammino per Cologne e Romagna che vantano, al momento, 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (indigeste per entrambe le compagini, il Tirol ed il Crenna), in un inizio torneo comunque soddisfacente. Dopo 3 nette vittorie in apertura contro Oderzo, Leno e Ferrara, i bresciani impattano 21-21 con il Mezzocorona, al tempo ancora fermo al palo in classifica; quindi le due sconfitte con Crenna e Tirol e la vittoria nel recupero contro San Vito Marano. Sabato scorso, successo esterno a Cassano Magnago 23-21, mentre nell’ultimo recupero di mercoledì 16 dicembre, da registrare la sesta vittoria per i nerofucsia con il 25-20 ai danni di Vigasio, che vale l’aggancio al Romagna a quota 13 punti in classifica. Un gradino sopra il trio Torri, Tirol e Crenna, mentre veleggia ancora a punteggio pieno il Malo, a quota 18 punti.