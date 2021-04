La Pietro Pezzi da questa stagione sarà attiva anche nel beach volley

La Pietro Pezzi Ravenna non si ferma. Ancora impegnato nel volley indoor nei campionati di serie C e under 19, il club ravennate – da sempre attivo anche nel campo sociale e della solidarietà – ha deciso di investire nel beach volley, come naturale prosecuzione dell’attività invernale.

Per la stagione estiva 2021 saranno infatti allestite due coppie di atleti che si alleneranno regolarmente durante la settimana e che, nei weekend, parteciperanno alle competizioni agonistiche. Le coppie targate Pietro Pezzi Ravenna potranno svolgere l’attività in spiaggia e saranno dotate di materiale tecnico per allenamenti e partite.

Nel frattempo la Pietro Pezzi ha deciso di lanciare un piccolo sondaggio fra i propri follower sui social, per scegliere la divisa ufficiale dei propri atleti per l’estate 2021 di beach volley.