La Pietro Pezzi Ravenna si impone 3-0 contro Forlì Volley nella prima gara della stagione

Una prestazione convincente, quella offerta dalla Pietro Pezzi ieri, sabato 14 febbraio nella giornata di esordio del campionato di serie C, che tra le mura amiche della “Montanari” coglie un successo con il più rotondo dei risultati ai danni del Forlì Volley. I ravennati non risentono di un roster molto rimaneggiato (causa la momentanea indisponibilità di Belloni, Triossi, Rambaldi, Monti, Cricca, Battara e Bellettini) ed anche grazie agli innesti di Ballarini e dei giovanissimi Foschini, Filippi, Paolucci e Camerani iniziano la stagione nel migliore dei modi.

Cerquetti palleggiatore in diagonale ad Anconelli, Giugni e Foschini al centro, Cardia e Cicorossi in posto 4, Ballarini libero; questi i ragazzi lasciati in campo da Velastri per tutto il match, con l’unica variante dell’ingresso di Brunelli e Camerani per un “doppio cambio” nel terzo set. Per la squadra griffata Sirio la seconda giornata propone il turno di riposo. La Pietro Pezzi tornerà dunque in campo per la terza giornata sabato 27 febbraio ancora a Ravenna - palestra Montanari, inizio gara ore 18 (a porte chiuse), diretta facebook - contro Green 2002 Pontelagoscuro.