La prima di Colucci porta un punto: il Ravenna rimonta la Samb

La prima di mister Leonardo Colucci porta un punto al Ravenna. Contro la Samb, i padroni di casa hanno acciuffato il pareggio in extremis. Dopo un primo tempo senza particolari acuti, col Ravenna che in diverse occasioni ha impegnato Nobile con Martignago ed Alari, la Samb l'ha sbloccata al 28' della ripresa dal dischetto con Ruben Botta (calcio di rigore fischiato per un tocco di mano di Mokulu). I giallorossi non si sono persi d'animo trovando l'1-1 al 47' con una botta di sinistro di Ferretti.

Foto di Massimo Argnani