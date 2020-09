Le associazioni del territorio donano allo "Sbrighi" un defibrillatore

E’ stato consegnato in questi giorni dall’unione di alcune associazioni di volontariato del forese di Cervia - Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, Coordinamento Donne 8 marzo di Pisignano - e dal Consiglio di Zona 5 di Pisignano Cannuzzo un moderno defibrillatore da utilizzare nell’impianto sportivo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna gestito da qualche mese dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio del Duca Grama.

Uno strumento indispensabile, che purtroppo mancava all’impianto sportivo “Sbrighi” e reso obbligatorio dalle attuali normativa per tutti coloro che in questo luogo fanno attività sportiva, e dunque davvero una grande gesto da parte di queste associazioni che da subito hanno anche condiviso questo percorso e programma sportivo che si sta cercando di portare avanti in queste comunità tra i due comuni di Ravenna e Cervia. Il defibrillatore (completo anche dell’armadio per contenerlo) Semi Automatico Life-Point Pro Aed con piastre adulti e pediatriche incluse sarà posizionato all’esterno degli spogliatoi, in modo da poter essere utilizzato oltre agli atleti, anche dal quartiere attorno all’impianto sportivo al servizio dei cittadini e sarà geo localizzato anche dal 118 della Asl di Ravenna, informato della collocazione di questo importante strumento che in alcuni casi può salvare la vita alle persone.

Tutto il gruppo dirigente della Asd Calcio Del Duca Grama esprime "un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata da queste associazioni, che appena hanno saputo di questa nostra esigenza si sono immediatamente attivate per provvede all’acquisto e consegnarci in brevissimo tempo il defibrillatore e l’armadio dove custodirlo anche al riparo dalle intemperie ma disponibile per qualsiasi esigenza. Un segnale importante della condivisione del bene delle nostre comunità per l’opera formativa educativa che attraverso lo spor cerchiamo di fare. Onorati di questa attenzione sarà un ulteriore auspicio per continuare ad andare avanti su questa strada anche se non mancano difficoltà di tipo economico. Anche un segnale per i vicini di casa di Castiglione di Ravenna dell’attenzione che vogliamo dimostrare".