Lotta, Portuali sul podio ai campionati italiani cadetti grazie al bronzo di Olei

Portuali di bronzo ai tricolori di lotta greco-romana e stile libero cadetti (under 17), disputati a Lido di Ostia (Roma) sabato e domenica. A conquistare la medaglia di bronzo è stato Alessandro Olei nella categoria 71 kg, che dopo due incontri vinti nettamente, è stato fermato in semifinale per poi riscattarsi nella finale per il terzo posto, aggiudicandosi così il meritato podio dopo un anno di difficoltà anche fisiche.

Bene anche Alice Cangini nei 61 kg e Marco Apostol nei 51 kg, che in finale per il bronzo si sono dovuti accontentare della quarta posizione. Da segnalare inoltre i piazzamenti per Noel Rivalta e Trombini Davide, nei 65 kg. Una buona ripresa post-covid per il Csrc Portuali Ravenna, guidato dal maestro Carlo Shartos e dai tecnici Federico Primelli e Pierluigi Giottoli, che piazzandosi al dodicesimo posto nella classifica di società su una quarantina di partecipanti, ha dimostrato il gran valore del lavoro svolto in palestra rivolto al settore giovanile nonostante il difficile periodo.