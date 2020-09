Magia di Pierre Gasly a Monza: l'ex Minardi vince il Gp d'Italia

Dodici anni dopo, ma con un'altra dicitura. L'ex Minardi sale sul gradino più alto del podio del 71esimo Gran Premio d'Italia, conquistando con Pierre Gasly il gradino più alto del podio. Il francese ha vinto al termine di una rocambolesca gara, che ha visto le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc fuorigioco e Lewis Hamilton solo settimo in rimonta dopo una penalizzazione. Gasly si è difeso alla grande dagli attacchi di Carlos Sainz (McLaren). Terzo Lance Stroll su Racing Point.

Monza si conferma amuleto magico per la scuderia di Faenza. Nel 2008 con la Toro Rosso spinta dal motore Ferrari trionfò Vettel al termine di un weekend perfetto. Gasly, da vero numero 10 come quello che porta in gara, ha invece sfruttato al massimo l'opportunità colta: prima la safety car e poi la bandiera rossa per il botto di Leclerc. "È incredibile, è stata una gara a folle - afferma il francese -. La mcchina era veloce, ma ho sfruttato al massimo bandiera rossa. Dopo il primo podio anche la vittoria. Non ho parole, non riesco a descrivere quanto sia felice". A punti anche il compagno di squadra Kyvat, nono.

La chiave della gara sta nella penalità di dieci secondi inflitta a Hamilton per essere entrato in una fase di pitlane closed successiva ad una safety car innescata da un parcheggio in un'area non sicura di Magnussen a bordo pista. Fin in quel momento l'inglese della Mercedes stava dominando. Una situazione che ha premiato il francese della Alpha Tauri, che già aveva effettuato il pit-stop. Senza sbavature la mini-gara dopo lo stop per il brutto incidente di Leclerc alla Parabolica. Con Hamilton penalizzato, Gasly ha gestito alla grande la pressione messa da Sainz. Chapeux.