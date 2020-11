Ganz ribalta il Ravenna: ancora zero punti per i giallorossi lontano dal Benelli

Il Ravenna non trova punti lontano dal Benelli. Dopo aver accarezzato il sogno del colpaccio, la squadra di Leonardo Colucci è capitolata a Mantova per 2-1. Ospiti avanti al termine di un primo tempo vivace con Perri, poi nella ripresa i padroni di casa hanno avuto la forza di ribaltarla nel giro di pochi minuti grazie ad una doppietta di Ganz. Oltre alle assenze di Tonti, Caidi, Marchi e Bolis, il mister ha perso per infortunio Mokulu nel corso del match.

La partita

La prima occasione del match è per il Mantova con Cheddira, ma il centravanti sciupa da ottima posizione. Tre giri di lancette e l'attaccante ha un'altra opportunità, ma la sua botta finisce sopra la traversa. Al 17' Cheddira ci riprova, ma trova pronto Albertoni. Al 26' passa a sorpresa il Ravenna con un preciso diagonale di Perri ben imbeccato da Papa. Nel finale Colucci perde Mokulu per infortunio. Al 39, da un errore del neoentrato Ferretti, parte l'azione dei padroni di casa che li porta vicinissimi al pareggio, ma Cheddira si divora il gol calciando fuori un rigore in movimento. Prima del duplice fischio chance per il Ravenna con Papa e per il Mantova con Guccione, ma entrambi sono imprecisi.

Nella ripresa il Mantova accelera alla ricerca del pareggio, trovandolo con Ganz al 20'. Tre giri di lancette ed ecco il sorpasso con un'incornata di Ganz su cross di Di Molfetta. Con i padroni di casa in controllo del match, il Ravenna è andato vicino al pareggio al 34' con Ferretti, col suo destro alto da buona posizione. Nel finale Albertoni evita un passivo più pesante, salvando su Silvestro e Gerbaduo.