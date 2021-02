Massa Lombarda, oltre 5mila euro di fondi per le attività sportive

Un sostegno per le realtà sportive colpite dall’emergenza sanitaria arriva da Massa Lombarda. L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle locali realtà sportive oltre 5mila euro da ripartire tra le associazioni/società che ne faranno richiesta. Le risorse messe a disposizione dal Comune sono rivolte a società e associazioni sportive operanti nel territorio comunale con attività rivolte alla fascia giovanile, destinate al sostegno della pratica motoria e sportiva e al contrasto dell’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza Covid-19.

I fondi sono legati ai residui voucher distribuiti con bando dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e previsti dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire ai loro figli di proseguire l’attività sportiva. L’Amministrazione comunale, sfruttando la possibilità prevista dalla Regione stessa, ha stabilito di destinare i soldi restanti alle associazioni e società sportive dilettantistiche che rispondono ai requisiti stabiliti, come essere associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro Coni, far parte della Consulta Sportiva comunale, avere sede legale nel Comune di Massa Lombarda, aver proseguito le propria attività anche a seguito delle disposizioni nazionali per l’emergenza sanitaria, riadattandole e rimodulandole nei limiti dei vincoli normativi, garantendo così continuità ai propri giovani atleti e avere iscritti/tesserati di età compresa tra i 6 e i 16 anni e/o iscritti/tesserati disabili di età compresa tra i 6 e i 26 anni.