Milena Baldassarri chiude sesta alle Olimpiadi di Tokyo: ma è un risultato storico

Milena Baldassarri chiude sesta nell'all-around individuale donne nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021, miglior piazzamento di un'azzurra. La ginnasta ravennate, in gara sabato mattina, ha portato a termine una gara esemplare con un punteggio di 99.625, ottenendo un risultato storico per la ginnastica ritmica italiana: si tratta, infatti, del miglior risultato di sempre per un’individualista italiana alle olimpiadi.

L'israeliana Linoy Ashram, con un punteggio di 107.800, ha vinto la medaglia d'oro, con alle spalle dell'israeliana la russa Dina Averina, 107.650 e bronzo alla bielorussa Alina Harnasko, 102.700.