Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri vola in finale alle Olimpiadi di Tokyo

Milena Baldassarri conquista la finale fra le 10 migliori ginnaste ai Giochi olimpici di Tokyo 2021. La ginnasta ravennate, che ha gareggiato venerdì mattina, è in finale nell'All Around individuale. La Baldassarri si è piazzata al sesto posto con il totale di 96.050 e tornerà dunque in gara sabato. Niente finale invece per Alexandra Agiurgiuculese, che ha chiuso le qualificazioni al 15esimo posto con il totale di 91.050.