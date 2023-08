Super Milena: la giovane ginnasta conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Un pezzettino di Ravenna potrebbe "volare" alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta ravennate Milena Baldassarri, durante le qualificazioni individuali dei Campionati Mondiali di ginnastica ritmica a Valencia, ha infatti conquistato l'ultimo pass a disposizione per l'ammissione ai Giochi Olimpici del prossimo anno, raggiungendo così uno dei due obiettivi prefissati dalla delegazione italiana alla vigilia della partenza per la rassegna iridata.

Milena ha chiuso al 15esimo posto con un punteggio di 94.250 (30.750 con le clavette e 29.150 con il nastro). Il pass, però, non è nominale: sarà la Federazione Italiana che deciderà chi inviare alle Olimpiadi di Parigi, ma con tutta probabilità la 22enne sarà scelta insieme alla collega Sofia Raffaeli, che ha guadagnato il primo pass grazie alla vittoria del Mondiale.

Milena Baldassarri nonostante la giovane età, è ai vertici della ginnastica ritmi­ca da diversi anni. Campionessa italiana, vanta già diverse vittorie e podi in Mondiali, Europei ed eventi internazionali, sia nelle gare individuali sia di squadra. Dopo gli esordi nella città natale a soli 5 anni nell'Edera, nel 2015 viene selezionata nella Nazionale Italiana Juniores. Grazie agli ottimi risultati, nel 2017 Milena debutta in un torneo internazionale nella cate­goria seniores salendo subito sul podio per ben 3 volte. L'argento e il bronzo ai Mondiali di So­fia del 2018 la consacrano come una delle atlete di riferimento del panora­ma nazionale e internazionale della ginnastica ritmica, diventando peraltro la prima italiana a vincere almeno una medaglia d'argento in un evento indi­viduale ai Campionati del Mondo del­la disciplina.

Milena è una ragazza particolarmente sola­re e spigliata. Ha conseguito il diploma nel 2020 imparando fin da piccolissima a conciliare con equilibrio gli studi con gli impegni agonistici. La sua più grande passione è lo sport, in particolare adora il modo in cui la ginnasti­ca ritmica le permetta di canalizzare le sue emozioni e trasmetterle al pubblico durante le esibizioni. Ai Mondiali 2019 ha conquistato la qualifica­zione olimpica realizzando, così, un sogno. E di recente la Mattel le ha dedicato una Barbie ispirata proprio a lei.