Mokulu in campo, il giudice sportivo: "Era squalificato". 3-0 a tavolino, ma il Ravenna non ci sta

Sconfitta sul campo, per 2-1, e sconfitta a tavolino per 3-0. Il Ravenna è stato sanzionato per aver schierato in campo durante il match di domenica scorsa al Benelli contro il Sudtirol Benjamin Mokulu nonostante fosse gravato da una squalifica maturata durante il playout del 30 giugno scorso. I legali del Ravenna si stanno consultando con quelli della Lega di serie C "nel tentativo di valutare eventuali ricorsi in merito a quella che appare come una interpretazione distorta dei regolamenti, al termine di una stagione – quella trascorsa – passata attraverso svariate riletture e riscritture di norme esistenti, oltre al non trascurabile fatto che il Ravenna FC è prima retrocesso e poi è stato riammesso alla categoria. Assumendoci la responsabilità di chi comunque agisce sempre nella piena buona fede, riteniamo che in questo contesto tale sanzione sia ingiusta nei confronti della nostra società".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.