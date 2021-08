Mondiale Supersport, l'Evan Bros pronto per la gara sulla pista di Navarra

Il team ravennate Evan Bros è pronto ad affrontare il sesto round stagionale del campionato WorldSSP 2021, che si svolgerà questo fine settimana sul tracciato di Navarra, nel nord della Spagna. Il tracciato iberico rappresenta una assoluta novità nel calendario del campionato mondiale Supersport, che il team Campione del Mondo in carica ha potuto in parte scoprire in maggio, quando ha preso parte con Steven Odendaal alla seconda tappa stagionane dell’ESBK.

Il pilota sudafricano ha potuto dunque iniziare a familiarizzare con le 15 curve che compongono il circuito, nell’ambito del processo di recupero successivo all’infortunio alla spalla destra patito in marzo. Quasi tre mesi e cinque round dopo Steven arriva a Navarra forte delle quattro vittorie ottenute sinora, l’ultima delle quali nello scorso appuntamento di Most, nonché in seconda posizione nella classifica generale, con 170 punti.

Per Peter Sebestyen la FP1 di venerdì sarà invece la prima sessione in assoluto a Navarra, per iniziare dunque a conoscere la pista. Il pilota ungherese ha ben figurato nell’ultimo round disputato, ottenendo il suo primo piazzamento in top ten in Gara 1, e cerca in Spagna un passo avanti sia dal punto di vista dell’assetto che dei risultati.

L’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team occupa la terza posizione nella classifica riservata ai team, con 185 punti. Il weekend di Navarra scatterà come di consueto venerdì, con i primi due turni di prove libere. Sabato sarà il momento della Superpole e di Gara 1, mentre domenica Gara 2 completerà il programma del fine settimana. Per quanto concerne l’Italia la Superpole e le due gare saranno visibili live su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.