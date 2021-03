Negativizzati 5 calciatori del Ravenna: altri 5 ancora positivi

In attesa di esito il tampone cui è stato sottoposto mister Colucci nella giornata di lunedì. Sempre fermi anche Raffaele Gagliardo e Daniele Romandini i cui test di controllo sono pianificati nei prossimi giorni

A due giorni dalla trasferta di San Benedetto, arrivano alcune buone notizie relative ai giocatori del Ravenna posti in isolamento per Covid-19. Si sono infatti negativizzati Matteo Tomei, Riccardo Martignago, Enrico Zanoni, Matteo Perri e Matteo Raspa. I cinque calciatori una volta ottenuta l’idoneità sportiva potranno tornare ad allenarsi con i compagni e ritrovare la migliore condizione dopo settimane in isolamento.

Restano ancora fermi al momento Codromaz, Fiorani, Rocchi, Shiba e Meli che, ancora positivi dopo il primo controllo, dovranno attendere un tampone negativo prima di potere tornare a disposizione. In attesa di esito il tampone cui è stato sottoposto mister Colucci nella giornata di lunedì. Sempre fermi anche Raffaele Gagliardo e Daniele Romandini i cui test di controllo sono pianificati nei prossimi giorni.