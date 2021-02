Nuoto, Esordienti faentini in gran forma al Campionato Invernale

Ha preso il via la stagione agonistica 2020-2021 anche per i giovani nuotatori della categoria Esordienti “A” con il Campionato Regionale Invernale

Ha preso il via la stagione agonistica 2020-2021 anche per i giovani nuotatori della categoria Esordienti “A” con il Campionato Regionale Invernale che si è disputato per gli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 nello scorso weekend a porte chiuse in due vasche allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove se la sono vista con ragazzi e ragazze di altre nove società romagnole, suddivisi per anno di nascita. Il programma è stato stringatissimo, perché sabato 30 le gare si sono svolte tra le 16.10 e le 17.20, mentre domenica 31 tra le 10.10 e le 11.20.

“La nostra squadra ha partecipato con 23 elementi - commenta l’allenatore Nicolò Nonni -, risultando la società più numerosa del concentramento riccionese. Nonostante il lungo stop dalle gare, le atlete e gli atleti del Centro Sub Nuoto Faenza si sono comportati molto bene, ottenendo ottimi piazzamenti e migliorando i propri record in maniera significativa. Ora tutti ci auguriamo che si possa continuare a gareggiare”.

Nella soddisfazione generale della spedizione faentina sono da segnalare le prestazioni di Anna Bolzon (2009, A2) vincente nei 100 metri stile libero, seconda nei 200 della stessa specialità, quinta nei 100 rana, e di Giacomo Bandini (2008, A2) piazzatosi al secondo posto nei 100 rana. I 100 metri dorso hanno poi fatto registrare una straordinaria “infilata” di nuotatori nati nel 2008 della società di Faenza con Luca Balestri quarto, Matteo Marziale quinto, Nicola Tramonti sesto e Leonardo Ferrini settimo.

Le atlete e gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores allenati da Marco Fregnani erano impegnati domenica scorsa, ancora a Riccione, nella prima giornata della seconda prova del Campionato Regionale di Categoria in vasca corta per alcune specialità mentre sabato 13 e domenica 14 febbraio sarà la volta delle altre. Per come è strutturata la manifestazione i “conti” si faranno alla fine della terza giornata, tuttavia sono da annotare le prove di alcune ragazze: Gaia Gionta (2005) terza nei 100 rana; Sofia Salaroli quinta nei 100 rana e quarta nei 200 farfalla dove Giada Minelli (2008) si è piazzata nona; Andrea Maltoni (2006) sesta nei 200 misti e sesta nei 200 misti, dove Martina Venieri è giunta nona.

Si rivedono finalmente i nuotatori Master che sono attesi al Campionato Regionale F.I.N. che è in programma, sempre a Riccione, domenica prossima 7 febbraio con gare a ritmo serrato che vedranno impegnati 180 atleti ogni 45 minuti: la società di Faenza ha iscritto 13 concorrenti.