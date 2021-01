Nuoto, Michele Busa conquista l'argento ai Campionati regionali

Sono arrivate prestazioni di buon livello per il gruppo dei nuotatori agonisti del Centro Sub Nuoto Club 2000 di Faenza dal Campionato regionale Assoluto in vasca lunga che è andato in scena domenica 24 gennaio alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna al quale erano iscritti complessivamente circa 200 atleti.

Abituale frequentatore dei piani alti del podio, Michele Busa (2001) si è piazzato 2° nei 50 metri farfalla e 7° nei 50 stile libero. Hanno fissato la decima posizione nelle rispettive specialità Mattia Gaddoni (2002) nei 200 misti e Matteo Cristofori (2004) nei 50 dorso.

In campo femminile si è rivista una tonica Sofia Salaroli (2000) 6^ nei 200 misti, la quale ha preceduto Martina Venieri (2003) giunta appunto 7^. Per Andrea Maltoni (2006) c’è stato l’8° posto nei 200 dorso, per Gaia Gionta (2005) il 9° nei 100 rana e per Angela Panzavolta (2004) il 9° 200 stile libero.

“A parte coloro che hanno avuto i piazzamenti migliori - commenta coach Marco Fregnani - ci sono stati complessivamente buoni riscontri, nonostante il periodo di intensi allenamenti, e diversi miglioramenti, soprattutto tra i più giovani della categoria Ragazzi”.

I prossimi appuntamenti per le atlete egli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores allenati da Fregnani sono con la seconda prova del Campionato Regionale di Categoria in vasca corta, programmata per domenica prossima ed anche per sabato 13 e domenica 14 febbraio a Riccione.

“Purtroppo la scorsa settimana è anche arrivata la conferma di quello che si vociferava già da qualche tempo - aggiunge il coach -: la cancellazione dei Criteria, ossia dei Campionati italiani Giovanili, che erano previsti per l’inizio di aprile”.

Intanto mancano ormai pochi giorni anche all’inizio della stagione agonistica 2020-2021 degli Esordienti “A” con il Campionato Regionale Invernale che si disputerà per gli atleti del Centro Sub Nuoto Faenza nella prossima fine settimana, a porte chiuse in due vasche allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove se la vedranno con ragazzi e ragazze di altre nove società romagnole. Il programma sarà stringatissimo, perché sabato 30 le gare sono programmate tra le 16.10 e le 17.20, mentre domenica 31 tra le 10.10 e le 11.20.

Va infine segnalato che nel pomeriggio di domenica scorsa la Nuova Co.G.I.Sport., gestore del centro natatorio di Faenza, ha aperto le porte ad un evento che altrove avrebbe fatto fatica a trovare collocazione: la piscina di Via Marozza ha ospitato il “2° Campionato Regionale Sincro” valido esclusivamente come qualificazione ai Campionati italiani di nuoto artistico, organizzato dalla FederNuoto, al quale non hanno partecipato le ragazze del Centro Sub Nuoto, in quanto riservato alle categorie “Assoluti” e “Juniores” che al momento non vede pronte le faentine. Alla competizione hanno partecipato 32 atlete, non essendo stato possibile mettere in acqua un numero maggiore al fine di rispettare le norme anticontagio, a parte il fatto che il pubblico non era ammesso.