Nuovo innesto in casa giallorossa, ha firmato il giovane Emilio Vanacore

Nuovo innesto in casa giallorossa. Ha firmato infatti un contratto annuale il giovane esterno difensivo Emilio Vanacore, che era svincolato dopo il caso Picerno. Classe 1999, Vanacore ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei grandi in serie D con la maglia della Nocerina per poi passare al Picerno. In Basilicata è stato protagonista della promozione in C con 5 reti in 26 partite. L’anno scorso il primo anno tra i professionisti collezionando 17 presenze ed un goal, proprio all’esordio contro la Cavese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.