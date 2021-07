Olimpiadi di Tokyo, la prima giornata: amarezze per Sara Errani e Sofia Ceccarello

Si è già conclusa l'avventura di Sara Errani alle Olimpiadi di Tokyo. La tennista di Massa Lombarda è stata sconfitta con un netto 6-0, 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Malgrado abbia conquistato ben sei giochi ai vantaggi, non è riuscita a prevalere sul gioco più fisico della rivale. Trovatasi sotto per 6-0 3-0, è riuscita a far suo solo il quarto game della seconda frazione. Amarezza anche per Sofia Ceccarello nella carabina 10 metri. La 18enne ha mancato la finale a otto all’ultimo dei 60 colpi a disposizione. Avrà modo di rifarsi nella gara a coppie e nella carabina da 50 metri in tre posizioni. Capitolo canottaggio: in finale il quattro senza senior maschile col ravennate Bruno Rosetti in gara con Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.