Open day per avvicinare i bambini al gioco del calcio e del calcio a 5

Una settimana di puro e sano divertimento gratuito per i bambini con l’iniziativa “Let’s go serious”. La società sportiva Faventia propone infatti nuovi open day con attività pensate per i più piccoli e farli così avvicinare al calcio e al calcio a 5. Gli appuntamenti, sostenuti anche da MMB Software, si svolgeranno nel campo sportivo del Complesso ex Salesiani di Faenza e saranno divisi per fascia d’età.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì 25 e giovedì 27 agosto l’appuntamento è dalle 18 alle 19.30 per i nati tra il 2010 e il 2012, mentre dalle 19.30 alle 21 si svolgono le attività per i bimbi classe 2008 e 2009. Mercoledì 26 agosto è invece riservato alle categorie 2013/14/15, con attività dalle 18 alle 19.30. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3355203672 (Massimo Di Camillo) o 3398088120 (Yurj Bruschi).