OraSì Ravenna, test di buona intensità con gli Stings Mantova

Un buon test tra OraSì Ravenna e Stings Mantova, che si sono affrontate nel pomeriggio di oggi al Pala Costa in amichevole. Una gara utile come rodaggio, per affinare certi meccanismi su entrambi i lati del campo e per continuare a costruire quella mentalità di squadra voluta da coach Cancellieri, basata principalmente sull'intensità. Un'OraSì in divenire, che avrà in Davide Denegri il faro del suo gioco, come già si è potuto vedere, sia pur in maniera embrionale.



La partita è stata equilibrata, due quarti per parte, con Ravenna che ha vinto il primo 20-11 e l'ultimo 11-10, mentre a Mantova sono andati i due periodi centrali (20-29, 15-19).



Buona partenza dell'OraSì che allunga il vantaggio oltre la doppia cifra, resiste al ritorno di Mantova e con cinque punti di Oxilia e James chiude il quarto sul 20-11. Il secondo periodo vede gli ospiti avanti, l'OraSì sull'asse Denegri-Cinciarini si riporta in parità a quota 13 poi allungo virgiliano con Christian James autore di tre triple per il 20-29.



Nel terzo quarto l'OraSì scende in campo con Venuto, James, Oxilia, Givens, Maspero prima di dare spazio alle rotazioni. Mantova porta a casa il quarto 15-19. Negli ultimi dieci minuti partono Cinciarini, James, Buscaroli, Maspero e Givens. I primi sei punti di Ravenna hanno tutti la firma di James, che poi lascia il campo. Si gioca punto a punto, Bonacini da tre firma il vantaggio dei suoi, poi i liberi di Denegri fissano il punteggio sul 11-10.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.