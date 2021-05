Trasferta siciliana amara per l'OraSì, al PalaConad Trapani domina e resta in vetta al girone azzurro

L'OraSì viene travolta in casa di Trapani, capolista del girone azzurro. Al "PalaConad" finisce 96-75, dopo una partita praticamente sempre condotta dai siciliani. In giornata di grazia Renzi (27 punti, top scorer) e Miller (20), a nulla servono Simioni (16), Denegri (14) e Rebec (13) a Ravenna. Giallorossi che torneranno in campo domenica prossima alle 18 in casa contro Mantova, nel quarto turno della fase a orologio.

La partita

Cancellieri parte con Rebec, Denegri, Oxilia, Simioni e Givens. Botta e risposta Givens-Miller, poi Renzi trova la prima bomba dell'incontro. Si portano in vantaggio i romagnoli grazie a Denegri dalla distanza, per il 9-10. Le due formazioni si equivalgono nel primo divertente e tattico quarto, che si chiude con un tiro di vantaggio per i padroni di casa (22-19). Nel secondo periodo i siciliani mettono la freccia, e grazie a un parziale di 10-2 si portano sul +11. Gli ospiti provano ad attaccare con insistenza, ma Trapani difende bene, e mantiene la doppia cifra di vantaggio fino alla fine del primo tempo: nell'ultimo minuto Miller fissa il parziale 45-33.

Renzi e Rebec sono infallibili dal colorato, poi sale in cattedra Corbett infilando cinque punti consecutivi. +14 Trapani al 23', Ravenna che torna sul -10 dopo la bomba di Simioni. I sicliani prendono il largo, e con un parziale di 11-2 chiudono virtualmente la partita. Al 29' sono infatti 19 le lunghezze di vantaggio sui giallorossi (68-49), chiude il terzo periodo la tripla di Denegri, valente il 68-54. Nell'ultima fase del match i padroni di casa continuano a realizzare break e trovano il massimo vantaggio di 22 punti (80-58) a 33'32''. L'OraSì è ormai alle corde, per questo Trapani gioca anche con maggior disinvoltura e viene premiata: al 37' è 87-62. Dopo i liberi di Corbett, il tabellone dice 96-70. Oxilia e la tripla di Venuto rendono leggermente meno amara la sconfitta, 96-75 il risultato finale.