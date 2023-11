Oro a Matteo Galassi, nella squadra nazionale della Categoria Giovani “Under 20” di spada maschile:

Vittoria per l’Italia nella prova a squadre a Tbilisi per la coppa del mondo “under 20” di spada maschile. L'oro va squadra nazionale della Categoria Giovani “Under 20” di spada maschile, formata da Matteo Galassi arruolato nei carabinieri, atleta cervese del “Circolo della Spada Cervia Milano Marittima” insieme agli altri tre atleti, suoi compagni di nazionale, provenienti da altre città e loro società rispettive tra i quali Nicolò Del Contrasto, Edoardo Manzo, Jacopo Rizzi. Hanno cominciato la loro super giornata battendo 45 a 27 la Romania nel tabellone degli ottavi di finale. Nei quarti hanno avuto la meglio sull’Estonia per 45 a 30, avversario di grande valore, in un match che gli azzurri hanno gestito benissimo e portato tutta dalla loro parte nelle ultime quattro frazioni.

La semifinale con la Polonia, che Galassi, Del Contrasto, Rizzi e Manzo hanno sconfitto per 45 a 37, vittoria che ha permesso di arrivare in finale contro la Spagna dove l’Italia ha dominato e chiude con il punteggio di 45 a 21, facendo risuonare l’Inno di Mameli a Tbilisi.