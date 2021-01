Pallamano, dopo la sconfitta il Romagna torna in campo

Torna in campo la Pallamano Romagna, dopo la sconfitta casalinga rimediata nell’ultimo turno contro Torri. Al PalaCavina non sono giunti i 2 punti, nonostante un’ottima prestazione collettiva della squadra che reagì molto bene all’assenza di capitan Fabrizio Tassinari. Assenza che si ripeterà anche nella trasferta di Malo (insieme a quella di Andrea Bartoli), nell’altovicentino, a domicilio della capolista imbattuta del girone A. Con l’ultimo successo strappato nel finale a Cassano Magnago, infatti, i maladensi hanno mantenuto il primato inviolato della classifica, raggiungendo quota 22 punti.

Finora solo successi per i biancoazzurri di coach Mario Murino, sorpresa di questo inizio stagione per la costanza al vertice della graduatoria, dopo un paio di stagioni non in linea con la situazione attuale. Con il titolo di “campione d’inverno” il Malo veleggia a testa alta verso i playoff promozione a cui si presenterà, probabilmente, da protagonista. Perni insostituibili della squadra veneta sono Leonardo Rossi (61 reti in campionato) e Patrick Marchioro, non a caso i due topscorer anche nell’ultima uscita lombarda con 16 reti complessive sulle 29 della squadra. Per Redaelli e compagni l’obiettivo principale sarà quello di tentare di limitare questa coppia quasi immarcabile per la maggior parte degli avversari finora.

Rispetto al roster della scorsa stagione 2019/20, coach Murino ha registrato l’inserimento di soli tre nuovi acquisti, ovvero gli italo-argentini Nincevic e Dieguez e l’italo-brasiliano Zanutto. La linea di terzini Mazzanti-Boukhris-Chiarini è chiarata agli straordinari in un match alla vigilia con pochi spiragli di pronostico favorevole, ma la squadra ha già dimostrato di non temere le difficoltà, reagendo sempre ai momenti negativi. E’ prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook della società.