Pallamano, doppia sconfitta per i romagnoli a alle Final Four della Youth League under 19

Finisce con due doppie sconfitte la spedizione della Pallamano Romagna alle Final4 della Youth League under 19 2020/2021. Il Romagna A guidato in panchina da coach Fabrizio Tassinari, si gioca le proprie carte alle Final4 di Casalgrande, mentre il Romagna B di coach Luca Montanari, è in gara nei Playoff per il 5° posto a Nonantola e Rubiera. Il Romagna A chiude al 4° posto dopo le sconfitte rimediate contro Carpi e Casalgrande. Il Romagna B finisce all’8° posto dopo i ko con Modena e Secchia Rubiera.

I playoff per il 5° posto nella Youth League under 19 2020/2021 si svolgono in due sedi: le semifinali presso la palestra Alighieri di Nonantola e le finali domenicali al PalaBursi di Rubiera.

La squadra di coach Montanari sciupa l’occasione di puntare al 5° posto regionale in categoria, dilapidando il vantaggio accumulato nel primo tempo della semifinale contro Modena. Sfida incandescente per i due topscorer di giornata Alessio Pugliese ed Alessandro Soglia, autori rispettivamente di 12 e 11 reti personali. Di Domenico (7 reti) tenta di far valere la propria esperienza, ma in diversi casi il portiere avversario si esalta compiendo prodezze. I canarini partono meglio nella ripresa, scappando nel punteggio, ma i romagnoli resistono comunque fino al 22-22 del 12’. Quindi un blackout permette ai modenesi di allungare sul 23-27 grazie alla tripletta di Pugliese. Negli ultimi minuti i biancoazzurri rialzano la testa con le reti di Soglia (2) e Di Domenico per il 26-27 a 7’ dalla sirena finale. Ma il momento topico del match viene risolto da Vaccari, Pugliese, Stallo e Martinelli. Al Romagna B non bastano le reti di S.Babini, Di Domenico e Soglia. Il tabellone allo scadere indica 31 per Modena e 29 per Romagna B. Per i ragazzi di coach Montanari non resta che tentare di agguantare, almeno, il 7° posto nella finale domenicale contro Secchia Rubiera.

Nella finale per evitare l’ultimo posto della classifica, il Romagna domina per velocità e tecnica ed è in assoluto controllo fino al 13’ della ripresa, sul 25-23. Poi altri 6’ di blackout degli arancioblu permettono ai reggiani di rimontare e scappare sul 25-28 (break di 0-5) al 19’. Da lì alla fine, un botta e risposta continuo che permette ai padroni di casa di mantenere un vantaggio minimo fino al 30-31 (reti di Zama e Di Domenico su rigore) a 3’15” dalla sirena finale. Ma nel rush finale sono i rubieresi ad avere la meglio, grazie alle reti di Mastropaolo, Bartoli e Pezzi. Nulla da fare per i ragazzi di Montanari che escono mestamente dal campo, dopo una sconfitta che poteva essere assolutamente evitata, visti i primi 45’ disputati. Padroni del match Martin Di Domenico e Luca Oleari con 10 reti a testa.

Un vero peccato l’8° posto assegnato a fine playoff, perchè sia contro Modena che contro il Secchia, il Romagna B avrebbe meritato maggior fortuna. Pagati a carissimo prezzo alcuni momenti di buio in mezzo alla ripresa in entrambi i match e qualche errore di troppo nei frenetici finali di gara.

La strada intrapresa, comunque, è senza dubbio quella giusta.



Playoff 5° posto Youth League

Semifinale

Romagna B-Scuola Pallamano Modena 29-31 (p.t. 16-13)

Romagna B: Lanzoni, Emiliani, Zama 1, S.Babini 3, A.Babini, Bandini 4, Zaccaria, Turchi, Soglia 11, Satta, Di Domenico 7, Giraldi 2, Nori 1, Samorì, G.Mazzotti. All: L.Montanari

Modena: Spelta, Mejri, Ghelfi, Gandolfi, Piazzi 1, Fiorini 1, Stallo 5, Prandi 1, Bagnoli, Martinelli 5, Pugliese 12, Vaccari 6. All: Sgarbi

Finale 7° posto

Romagna B-Secchia Rubiera 30-34 (p.t. 18-15)

Romagna B: Emiliani, Lanzoni, S.Babini, A.Babini 1, Bandini 6, Di Domenico 10, Giraldi 3, G.Mazzotti, Nori 4, Satta, Zaccaria 4, Zama 2, Turchi, Samorì. All: L.Montanari

Secchia: Dalia, Gasparini, Bartoli 4, Benassi 2, Cremaschi 4, Manzini 5, Mastropaolo 4, L.Oleari 10, Pezzi 5. All: Lassouli