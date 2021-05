Pallamano, il Romagna al PalaCattani sfida il Metelli Cologne

Sabato 15 maggio la Pallamano Romagna entrerà in campo per l’ultima volta in casa, tornando al PalaCattani di Faenza

Sabato 15 maggio la Pallamano Romagna entrerà in campo per l’ultima volta in casa, tornando al PalaCattani di Faenza. Ospite di giornata, il Metelli Cologne, formazione che in classifica avanza gli arancioblu di 5 lunghezze, seppur senza poter raggiungere le final 6 dei playoff promozione. Oltre alla capolista Malo (e agli austriaci del Tirol che sono fuori classifica), infatti, saranno i veneti del Torri ad approdare alla post-season.

Per la Pallamano Romagna sarà un turno particolarmente complicato, vista la contemporaneità con le final 4 della Youth League Under 19 che vedranno impegnata una larga fetta del roster abitualmente utilizzato in serie A2. Coach Fabrizio Folli dovrà fare a meno, oltre a Fabrizio Tassinari (coach Romagna A under 19), ai vari Zanoni, Drago, Hajfrej, Di Domenico, Albertini, Bandini, Ramondini e Bianconi. Faranno il loro debutto nelle convocazioni ufficiali in serie A2 2020/2021 il portiere Thomas Pulli (under 17) e i faentini Tommaso Filipponi (che riassapora la categoria dopo qualche tempo), Nicola Mazzotti e Tommaso Sami.

I grigiofuscia bresciani, autoretrocessi durante l’estate scorsa dalla serie A1, hanno onorato il campionato, nonostante alcuni punti persi in maniera rocambolesca che ne ha, probabilmente, compromesso le velleità di raggiungere i playoff. Nel girone d’andata, il pareggio 21-21 con Mezzocorona e sconfitte solo con le migliori del campionato che occupavano una migliore posizione in classifica (Malo, Tirol, Torri e Crenna) oltre che con il Romagna (25-22 per gli arancioblu alla vigilia di Natale). Nel girone di ritorno, sconfitta con la “risorta” Arcom Mestrino, sconfitta risicata 26-27 a Malo, pareggio 24-24 con Torri ed altro ko 22-30 con Tirol. I lombardi si presentano alla loro ultima di campionato con ben 14 successi, 8 sconfitte e 3 pareggi.