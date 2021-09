Pallamano, ottimo avvio di stagione per il Romagna al 'Trofeo Romagna'

Per la Pallamano Romagna il “Trofeo Romagna” di domenica 29 agosto ha rappresentato un ottimo avvio di stagione

Per la Pallamano Romagna il “Trofeo Romagna” di domenica 29 agosto ha rappresentato un ottimo avvio di stagione: buona la risposta del pubblico presente sugli spalti che ha accompagnato con partecipazione le prestazioni della squadra allenata da coach Domenico Tassinari e di Luca Montanari; buona la risposta degli atleti che si sono prodigati con grande intensità fisica.

Ottima l’organizzazione dell’evento da parte della società che è riuscita, tra l’altro, a mantenere validi gli orari prestabiliti delle 9 partite, raccogliendo gli encomi dei presenti sugli spalti. La squadra di serie A2 si presentava al via con qualche defezione, prima fra tutte quella del capitano Fabrizio Tassinari, relegato in panchina per onor di firma; a causa di infortuni, invece, fuori anche le giovani ali Lorenzo Zanoni e Mattia Bandini, mentre era indisponibile anche il giovanissimo terzino Luca Tondini.