Pallamano, primo scrimmage stagionale per il Romagna

Al termine della terza settimana di lavoro tra palestra e campo sportivo, la Pallamano Romagna di serie A2 si ritroverà domenica alle 11, nella palestra di Mordano, per il primo scrimmage della pre-season. Gli arancioblu ospiteranno il pari categoria Camerano, rigorosamente a porte chiuse per via del protocollo previsto per l’emergenza sanitaria. I marchigiani vengono da un paio di stagioni in chiaroscuro in serie A2, nel girone B, dove hanno sempre dato battaglia in ogni gara di campionato contro Tassinari e compagni.

Dopo la parentesi di coach Sergio Palazzi (passato al Santarelli Cingoli di serie A1), i gialloblu sono stati affidati all’esperto Davide Campana, storica bandiera della Dorica Ancona (ben 14 stagioni in campo coi biancorossi). E se la squadra rispecchierà lo spirito e la determinazione del proprio coach, il Camerano di distinguerà in campionato. Per i romagnoli sarà la prima occasione della stagione per ritrovarsi in campo assaggiando il clima partita, anche se non ufficiale.

Mister Domenico Tassinari potrà verificare i progressi fisici dei suoi ragazzi, rispetto al raduno del 10 agosto, in una gara contro una squadra giovane e fisica. La partita si disputerà a porte chiuse, per rispettare le norme anticovid attualmente in vigore. Il prossimo impegno della prima squadra sarà un torneo triangolare in programma sabato 5 settembre a Cologne (Bs) contro i locali (retrocessi dalla prima categoria) ed il Principato di Monaco.