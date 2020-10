Pallamano Romagna al torneo under 19 maschile 'Memorial Corradini'

La Pallamano Romagna ha partecipato all’importante torneo under 19 maschile “Memorial Corradini” al PalaBursi di Rubiera (Re) con due formazioni, quella di Faenza allenata da coach Luca Montanari e quella di Mordano/Imola guidata da coach Fabrizio Tassinari. Quest’ultima ha chiuso il torneo risultando l’unica compagine capace di superare la vincitrice finale Casalgrande, sempre vittoriosa negli altri match. Sconfitte di misura nelle altre due sfide contro Carpi e Nonantola. La giornata dei bianconeri di Tassinari svolta, in negativo, al termine della sconfitta -1 contro Nonantola: in caso di vittoria, i ragazzi si sarebbero qualificati per la finalissima per il primo posto. La sconfitta, invece, ha decretato l’ultimo posto nella graduatoria del torneo. La squadra di Montanari, invece, finisce al quarto posto, con la sconfitta 11-21 al cospetto di Carpi. Nelle altre gare disputate nel girone B, vittoria sul Carpine (15-11) e sconfitta con Rubiera (13-19).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.