Pallamano Romagna, altro match rinviato per far fronte all'emergenza Coronavirus

Non ci sono novità in casa Pallamano Romagna: dopo quella casalinga contro Crenna, è stata rinviata anche la partita in trasferta contro il Tirol Innsbruck. La Federazione, infatti, ha accettato la nuova richiesta di rinvio spedita dalla società arancioblu per far fronte alla situazione legata all’emergenza sanitaria del nostro territorio. Al momento non sono ancora state ufficializzate le date dei due recuperi di campionato.

Fino al termine della settimana in corso, nessuna squadra del Romagna si allenerà nè, tantomeno, scenderà in campo. Anche la formazione di serie B di coach Luca Montanari, dunque, non farà visita al Marconi Jumpers, sabato 6 marzo, per l’esordio in campionato. La gara è rinviata a sabato 10 aprile prossimo.

La sospensione di tutte le attività di allenamento a carattere agonistico nazionale si protrarrà fino a domenica 7 marzo, quindi, nella speranza che i dati e le indicazioni degli enti preposti siano favorevoli, la ripresa degli allenamenti avverrà lunedì 8 marzo prossimo. La squadra sarà affidata alla gestione di Fabrizio Folli, fino al termine dell’indisponibilità di coach Domenico Tassinari.