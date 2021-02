Pallamano Romagna, convocazione in nazionale under 21 per il terzino Gregorio Mazzanti

Il terzino della Pallamano Romagna, Gregorio Mazzanti ha partecipato al raduno della Nazionale Under 21, a Salsomaggiore Terme (PR). Lo stage è stato organizzato dalla Federazione in vista del fondamentale appuntamento del weekend dal 12 al 14 marzo in Israele, dove l’Italia affronterà proprio Israele, Austria e Romania per conquistare uno dei 2 pass in palio per i Campionati Mondiali di categoria della prossima estate in Ungheria.

I 18 atleti della Nazionale Under 21 maschile si sono ritrovati tra domenica e martedì mattina al Palasport di Salsomaggiore Terme, agli ordini del Direttore Tecnico Riccardo Trillini e dello staff tecnico del settore giovanile composto dalla coppia Jurgen Prantner e Giuseppe Tedesco.

Per Gregorio Mazzanti una bella soddisfazione che premia le sue ultime stagioni in maglia Romagna: “E’ stata un’esperienza positiva, perchè ho avuto modo di confrontarmi con altri ragazzi abituati a grandi ritmi e a grande intensità. Durante gli allenamenti ho retto bene il passo, anche se, a dire il vero, ho avuto leggermente un po’ di problemi all’inizio per il fatto del timing, cioè come attaccare e passare la palla in transizione”.