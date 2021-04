Pallamano Romagna in cerca di una vittoria sul campo del Torri

Trasferta delicata per la Pallamano Romagna che sabato 10 aprile fa visita all’U.S. Torri a Torri di Quartesolo (Vi), nella partita serale in programma alle ore 20,30. Dopo la buona prestazione di sabato scorso contro l’Arcom Mestrino, gli arancioblu dovranno mettere in campo determinazione e forza fisica, per aver la meglio della terza forza del campionato.

Tra i veneti tornerà in campo il centrale mordanese Simone Gherardi, rientrato nei radar dei neroverdi dopo una lunga pausa per scelta professionale. Altri elementi importanti a disposizione di coach Havlicek sono senz’altro Nepomiceno Mula, Davide Zoboli, Giacomo Balbo, Marco Pittarella e Giacomo Santolero, ma è la grande compattezza di squadra ad essere determinante tra i neroverdi. Al momento occupano la 3^ posizione solitaria in classifica che garantirebbe la qualificazione ai playoff promozione.

La squadra di coach Robert Havlicek alla Cavina nel match d’andata si impose 27-30 sul Romagna, grazie alla prestazione spettacolare del giovane Balbo (4), della coppia Mula-Pittarella (6 reti a testa) e di uno strabordante Davide Zoboli che chiuse a 9 reti. Per i locali Boukhris (6), Mazzanti (8) e Albertini (5) fecero da contraltare all’assenza di capitan Tassinari. Fu gara fisica e mentale che vide lo scatto degli ospiti negli ultimi minuti, dopo un leggero predominio per tutti i 60 minuti di gioco.

Anche i veneti non arrivano da un periodo particolarmente brillante, per via dei continui rinvii delle ultime settimane e sono reduci dalle sconfitte 15-21 al PalaTacca di Cassano Magnago nell’ultimo turno e 24-25, in casa, contro Vigasio il 27 febbraio scorso. L’ultima vittoria dei neroverdi risale al 20 febbraio, 25-21 nella trasferta di San Vito Marano. Dovranno, poi, recuperare i match contro Malo, Oderzo ed Arcom.