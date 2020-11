Pallamano Romagna in trasferta a San Vito

Rientro in campo per la Pallamano Romagna che sabato sera sfiderà a domicilio il San Vito Marano per il recupero della sesta giornata di andata, inizialmente programmata per il 24 ottobre e rinviata per motivi legati al covid nel gruppo squadra dei veneti. Quasi un mese senza gare ufficiali per i ragazzi di coach Domenico Tassinari che dovranno essere bravi a ritrovare il ritmo partita fin dai primi minuti di gioco, onde evitare spiacevoli sorprese durante il match.

Dopo la vittoria casalinga 30-20 sul Vigasio del 31 ottobre, al PalaCattani, gli arancioblu assaporeranno nuovamente l’aria di serie A2. Sarà una trasferta complicata, perchè i vicentini arrivano dal secondo successo in campionato, due settimane fa contro Leno: ultimi 10’ al cardiopalma nello scontro diretto nelle retroguardie della classifica, con la rete al fotofinish di Fabris che regala i 2 punti ai vicentini. Sono due gli elementi fondamentali tra i ragazzi di coach Roberto Stedile, ovvero i capocannonieri Franco Debernardinis e Andreas Charmpis, seguiti da Amos De Marchi, Giacomo Cavedon e Giacomo Fabris, autore della rete decisiva a 20” dalla sirena finale nel successo 24-23 su Leno.

San Vito Marano è una formazione senza particolari obiettivi stagionali, se non il mantenimento della categoria. Al di là del consueto rispetto per l’avversario, gli arancioblu dovranno spingere al massimo per riprendere la scalata alla classifica e per evitare di perdere contatto con le prime posizioni dove si registra il 7 su 7 del Malo.