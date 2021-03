Pallamano Romagna , slitta ancora il debutto in serie B: rinviato il match

I reggiani hanno chiesto ed ottenuto il rinvio del match per via dell’emergenza sanitaria

Slitta ancora il debutto della Pallamano Romagna in serie B: dopo il rinvio della trasferta a domicilio del Marconi Jumpers della scorsa settimana, la squadra di coach Luca Montanari ha ricevuto la conferma ufficiale del rinvio del march di sabato 13 marzo, in casa, contro Sportinsieme Castellarano. I reggiani hanno chiesto ed ottenuto il rinvio del match per via dell’emergenza sanitaria. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data del recupero del match.