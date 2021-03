Pallamano, scendono in campo le formazioni di serie B del Romagna

Nel weekend della Pallamano Romagna scenderanno in campo solo le formazioni di serie B e di un- der 19 Romagna B, entrambe allenate da coach Luca Montanari. La serie B sabato affronterà al PalaCavina di Imola, alle ore 18, la capolista Secchia Rubiera, in un derby colmo di storia e di intenso valore “sentimentale”, visti gli innumerevoli confronti tra le due squadre negli ultimi decenni. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook.

Finora i reggiani hanno sempre “sporcato” la classifica al termine di ogni match disputato: a ritroso, vittoria a Carpine 32-29, in casa con Estense 29-28, a Modena 30-25, dopo il pareggio casalingo 26- 26 con Marconi Jumpers all’esordio in campionato del 27 febbraio scorso. Un mese di successi per la capolista, con una media realizzativa vicina alle 30 reti a partita. Diversi i prospetti interessanti a disposizione di coach Lassouli, a partire da quel Sentieri autore addirittura di 16 reti (sui 32 complessivi) nell’ultimo match contro Carpine, senza dimenticare gli altri esterni Gi- berti, Pranzo e Gualtieri. Per Filipponi e compagni si tratta del secondo incontro in categoria in stagione, dopo il passo falso al debutto casalingo 20-33 contro Pallamano 85 San Lazzaro del weekend scorso.

Lunedì 29 marzo alle 20, la formazione Under 19 Romagna B, formata prevalentemente dal gruppo di Faenza, guidata da coach Montanari, giocherà il terzo turno di campionato sul campo del temibile Rapid Nonantola. Da risollevare le sorti della classifica dopo i primi due ko incassati contro Roma- gna A e Pallamano 1985 San Lazzaro.