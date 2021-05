Pallamano serie A2, il finale di stagione del Romagna: due trasferte e un match casalingo

Ufficializzata la data dell’ultimo recupero della stagione in serie A2 della Pallamano Romagna: si giocherà al PalaTacca mercoledì 19 maggio, alle 20,30. Così si compone il cammino della formazione romagnola per le ultime tre gare in programma.

Gli arancioblu affronteranno nell'ordine: Oderzo (8 maggio in trasferta alla Palestra Masotti di Oderzo), Cologne (15 maggio in casa al PalaCattani di Faenza) e Cassano Magnago (in trasferta al PalaTacca il 19 maggio). La classifica vede al momento la Pallamano Romagna in ottava posizione con 24 punti.