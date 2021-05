Pallamano serie B, finale di stagione vincente per il Romagna: espugnata Carpine

Finisce qui il cammino nella stagione 2020/2021 della Pallamano Romagna di coach Luca Montanari: il successo meritato e mai in discussione, 20-29, ottenuto sul campo del Carpine è il gran finale di una stagione che andrà presto in archivio. Un calendario limitatissimo, con solo 8 gare e 9 giornate in un unico girone a sola andata. Alla fine, gli arancioblu concludono a metà classifica, a quota 6 punti in classifica, staccati di sole 2 lunghezze da Modena (vittorioso a Mordano una settimana fa) e davanti al trio Estense, Carpine e Sportinsieme, attualmente a quota 2 punti (Estense-Sportinsieme sarà l’ultimo recupero stagionale il 15 maggio). Molto meglio rispetto alla scorsa stagione, anche se qualche punto è stato lasciato sul campo da Filipponi e compagni, il risultato finale fotografa un cammino di alti e bassi, con tre successi su Carpine, Sportinsieme Castellarano ed Estense. Proprio il successo a Ferrara è l’apice della stagione arancioblu in serie B.

A Carpine, la squadra di “Cuka” Montanari si fa notare anche per aver mandato a segno ben 12 atleti sui 15 registrati a referto, grazie alle tante rotazioni utilizzate dallo staff tecnico nei 60’. Gli ospiti prendono subito in mano le redini del match avanzando 6-3 a metà primo tempo con le reti di Filipponi, Soglia e Di Domenico. A 7’ dall’intervallo gli emiliani quasi raggiungono gli avversari sull’8-7 grazie a Coppola e Leonesi. Ma il rapido poker di Filipponi, Lubraco, Giraldi e Di Domenico riporta a +5 il gap tra le due squadre (12-7). Alla pausa lunga ci si arriva sul 13-10. Al cambio campo è sempre il Romagna a trovare gli allunghi giusti, portandosi sul 17-11 dopo 5’ di gioco, andando a segno con Satta, Filipponi, Ramondini e Lubraco. I padroni di casa non riescono a sfondare in attacco anche perchè i pali romagnoli son difesi stupendamente da Samah Hajfrej e Francesco Lanzoni. Il Romagna mantiene per tutta la frazione 4-5 reti di vantaggio, prima di arrivare al break conclusivo segnato negli ultimi 10’ con le reti a ripetizione di S.Babini, Zama, Di Domenico, Filipponi, Soglia e Satta. Il finale si tinge solo di arancioblu e per i ragazzi di Montanari arriva, senza patemi, la terza vittoria in campionato sul 29-20.

Carpine-Pallamano Romagna 20-29 (p.t. 10-13)

Carpine: Artioli, Canali 6, Coppola 3, Grandi, Nishain, Leonesi 7, Nicolazzo, Oliviero, Rosa 2, Scala 2, Selmi, G. Verri, T. Verri 1, Piccolo. All. De Andrea-Scheggi.

Romagna: Hajfrej, Lanzoni, Satta 2, Lubraco 2, Giraldi 2, Sami 1, Filipponi 7, S.Babini 2, Manduchi 1, Soglia 4, Zama 1, Di Domenico 4, Ramondini 2, Zaccaria 1, N.Mazzotti. All: L.Montanari

Arbitri: C.Sannino-R.Sannino

Classifica: Rapid Nonantola 15, San Lazzaro 13, Marconi Jumpers e Secchia Rubiera 11, Modena 8, Pallamano Romagna 6, Estense*, Carpine e Sportinsieme* 2. (*1 partita in meno)