Pallamano under 19, la Romagna B sconfitta a Bologna

Gli arancioblu soffrono per la partenza folgorante dei padroni di casa e sono costretti a rincorrere per tutto il march. Alla fine gli emiliani si impongono 29-22

Secondo match in under 19 per la Pallamano Romagna B, formata in prevalenza da atleti di Faenza. La squadra di coach Luca Montanari affronta la seconda sfida nell’arco di due giorni contro gli stessi avversari, la 1985 Pallamano Bologna di coach Andrea Fabbri, dopo il match casalingo di serie B. Con poche rotazioni e, soprattutto, con poche possibilità di far rifiatare le colonne portanti della squadra, gli arancioblu soffrono per la partenza folgorante dei padroni di casa che scappano 4-0, quindi (dopo il timeout) 6-0 al 7’ di gioco, grazie agli spunti di Felletti e Bozzoli. E’ la rete di Giraldi a spezzare il ritmo al Bologna che, però, continua a macinare gioco e reti: 9-3 con Tedesco, quindi 13-5 al 21’ con Koelsch. Il Romagna appare incapace di reagire ai colpi dei felsinei.

I locali sfruttano il muro difensivo che frena le conclusioni di Nori (2 reti nel 13-6 dei primi 22’) e compagni. La doppietta di Dallari firma il +10 (17-7) a 5’ dall’intervallo, prima delle reti di Valtancoli, Nori e Giraldi che chiudono la prima frazione sul 18-10. Il Romagna ha il merito di non mollare mentalmente e, grazie all’intervallo lungo, ritrova un po’ di energie da sfruttare nella ripresa. Nonostante le reti di Vaccari, Pugi e Freo, i romagnoli grazie a Valtancoli, Nori e Conti accorciano sul 21-14 al 13’, anche se la squadra è penalizzata dalle esclusioni per 2’ di Giraldi (al 11’) e di Valtancoli (al 18’). Negli ultimi 10’, il canovaccio del match resta uguale, con il gap medio sempre fisso sulle 7 lunghezze, che il Romagna riesce ad accorciare solo a 5’ dalla sirena sul 26-21 con la doppietta di Nori (8 reti per l’esterno faentino). Negli ultimi istanti, le reti di Dallari e Valtancoli determinano il 29-22 finale.