Pallamano under 19, prima vittoria stagionale per il Romagna B

La squadra di Luca Montanari si impone per 33-24 contro il Rapid Nonantola e conquista i primi punti in campionato

Prima vittoria stagionale per la formazione under 19 Pallamano Romagna B, guidata da coach Luca Montanari. Grazie ad una splendida ripresa gli arancioblu incamerano i primi 2 punti contro il Rapid Nonantola, dopo due ko con Pallamano Romagna A e 1985 Pallamano Bologna.

Bella prestazione di squadra, emersa soprattutto nei secondi 30’, favorita anche dalle risicate rotazioni a disposizione di coach Morselli: il Rapid Nonantola, infatti, si presenta in campo solo con 8 effettivi che riescono a resistere fino all’intervallo, prima di cedere all’allungo romagnolo.

Per gran parte dei ragazzi in campo, si tratta del secondo match in due giorni (sconfitta interna in serie B contro Secchia Rubiera, sabato scorso) e nella prima frazione si registrano troppi errori nelle conclusioni a rete, con la concessione, tra l’altro, di ampi spazi agli avversari.

La scelta tecnica vincente la inventa coach Montanari al rientro in campo, dopo l’intervallo, trasformando la difesa dalla 6-0 ad una più aggressiva 4-1-1 che, infatti, manda in tilt la manovra dei locali che vanno in sofferenza. Le rotazioni permettono maggior lucidità nella frazione che si va a chiudere sotto i gol in contropiede nati dal recupero di tanti palloni nella retroguardia. Nota di merito per il “solito” Martin Di Domenico che si mostra vera spina nel fianco per i modenesi, soprattutto nel tiro dalla distanza. Menzione anche per Bandini, Conti e Turchi tutti in gol nei minuti finali.

La cronaca vede un sostanziale equilibrio nel punteggio nei primi 15’ di gioco (2-2, poi 5-5), quindi il Romagna B ingrana un paio di azioni importanti in attacco che portano al primo allungo: 10-6 a 1’ dalla sirena, grazie alle reti di Bandini (2), Nori e Di Domenico. Giraldi chiude la prima frazione a quota 3 reti personali. Al riposo ci si ferma sull’11-7. Al cambio campo ci arriva decisamente più determinato il Romagna B che segna a ripetizione: al 7’ il vantaggio raggiunge il 15-9 e l’inerzia del match comincia a spostarsi decisamente verso gli ospiti. Nel frangente, a rete Di Domenico (2), Bandini e A.Babini. I ragazzi di Montanari gestiscono agevolmente le operazioni e il vantaggio aumenta fino al 20-12 del 14’, con le reti di Conti, Bandini, Di Domenico, Valtancoli e Nori. Nella seconda parte della ripresa, il Romagna B mantiene il divario mediamente sulle 8-9 reti (per Conti altre 3 reti, oltre a quelle di Valtancoli e Bandini), raggiungendo il massimo vantaggio sul +11 (30-19) a 4’ dalla sirena finale, grazie alle reti dei giovani Turchi e Zaccaria. Finisce in gloria per Turchi e Zama (2) che mettono in ghiacciaia il primo successo stagionale, firmando il 33-24 conclusivo. Tra i locali buona prestazione realizzativa per Gabriele Gollini, Pennisi e Padovani (19 reti in tre).

Il prossimo appuntamento in under 19 per i ragazzi di coach Montanari sarà il super derby in famiglia contro la Pallamano Romagna A guidata da coach Fabrizio Tassinari, il 9 aprile, presso la palestra di Mordano.