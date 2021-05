Pallanuoto, due vittorie in due giorni per il Faenza nel campionato di Promozione

Bella partenza della squadra manfreda che si impone in casa contro la Valmar Novafeltria e in trasferta contro la Sterlino Bologna

Ha preso il via con due successi la stagione sportiva della prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 di Faenza nel Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna della FederNuoto, che dopo le 10 giornate, entro domenica 11 luglio, vedrà la prima classificata approdare in Serie C.

Il primo incontro ha visto i faentini impegnati sabato pomeriggio nella “vasca di casa” in via Marozza, contro gli ospiti riminesi della Valmar Novafeltria, spediti a casa con un netto 15 a 11, figlio della “fame” di giocare e di vincere del team allenato da Max Moretti e da Piero Calderoni. Si presentava più agevole l’incontro della domenica sera a Bologna contro la Sterlino Bologna che invece si è rivelata avversaria tenace: alla fine hanno prevalso i romagnoli per 7 a 4. “I nostri ragazzi hanno saputo gestire la partita di domenica e dosare bene le forze - commenta coach Max Moretti -, poiché la gara è stata giocata in vasca lunga da 33 metri all’aperto a cui non sono abituati”.

Gli altri risultati della 1^ giornata giocata sabato: Coopernuoto Carpi-Riccione 14 a 6; Sterlino Bologna-Rari Nantes Romagna Forlì 7 a 7. Gli altri risultati della 2^ giornata giocata domanica: Rari Nantes Romagna Forlì-Riccione 9 a 10; Valmar Novafeltria-Coopernuoto Carpi 7 a 18.La classifica: Coopernuoto Carpi e Centro Sub Nuoto Faenza 6 punti; Riccione 3; Rari Nantes Romagna Forlì e Sterlino Bologna 1; Valmar Novafeltria 0.

Il Campionato di Promozione tornerà sabato 29 maggio per le tre partite della terza giornata: Faenza-Rari Nantes Romagna Forlì (ore 17.00, piscina di Via Marozza); Riccione-Valmar Novafeltria e Coopernuoto Carpi-Sterlino Bologna (18.30). Domenica 30 maggio di nuovo tutti in acqua per la quarta giornata con gli incontri: Riccione-Faenza (orario da definire, Stadio del Nuoto); Rari Nantes Romagna Forlì-Coopernuoto Parma (ore 14.00); Sterlino Bologna-Valmar Novafeltria (19.30).