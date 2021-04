Pallavolo, in serie C la Pietro Pezzi vince in rimonta contro la Poggi San Lazzaro

La Pietro Pezzi batte 3-1 una combattiva Paolo Poggi nel match-clou della 9^ giornata, giocata sabato 17 aprile a Ravenna, scavalcando in classifica proprio i bolognesi che prima della gara occupavano il secondo posto e lanciandosi all’inseguimento della capolista Consar (ora a +3, ma con due gare disputate in più).

I ravennati, in serie positiva da tre partite e imbattuti tra le mura amiche, hanno sfoderato forse la miglior prestazione stagionale e dopo aver perso il set di apertura sono riusciti a trovare le contromisure per imbrigliare gli ospiti e garantirsi l’intera posta.

Per la Pietro Pezzi il calendario propone come prossimo impegno la trasferta a Viserba (fino ad ora mai vittorioso) sabato 24 aprile; sono inoltre state fissate le date dei recuperi delle gare rinviate per covid che vedranno la squadra di Claudio Velastri affrontare Conselice, in trasferta mercoledì 5 maggio e Cesenatico, a Ravenna sabato 15 maggio nella palestra Montanari con inizio alle ore 18 e diretta facebook sulla pagina Pietro Pezzi Ravenna.

Pietro Pezzi Ravenna – Poggi San Lazzaro 3-1 (21-25, 25-17, 25-23, 25-23)

Pietro Pezzi: Cerquetti 4, Cardia 9, Giugni 8, Anconelli 20, Gardini 15, Foschini 5, Sternini L1, Ballarini L2, Ciccorossi 0, Camerani 0, Brunelli 0, Filippi 0; non entrati: Paolucci e Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.