Pallavolo serie C, gran partenza della Pietro Pezzi ai playoff

Comincia nel migliore dei modi l'avventura dei playoff per la squadra ravennate che supera 3-0 i reggiani del San Martino in Rio

La Pietro Pezzi prevale col risultato più rotondo sul San Martino in Rio nella gara casalinga giocata sabato, partita “secca” valida per i quarti di finale play-off ed accede in semifinale dove sempre in turno unico (sabato prossimo, ore 19 a Ravarino) se la vedrà con i modenesi del Borghi Basser. Migliore esordio di così nei play-off dunque, non poteva essere, quello dei ravennati – impegnati a lottare per la serie B in “post-season” per la prima volta nella loro breve storia – che grazie alla miglior prestazione stagionale hanno sbarrato la strada agli agguerriti avversari.

Fasi iniziali della gara tambureggianti, caratterizzate da continui cambi palla e dove i sestetti “spingono al massimo”. Il finale del primo set è probabilmente la chiave di volta dell’intero incontro, dove i padroni di casa si mostrano più concreti e riescono a prevalere, rimontando da una situazione delicata (20-23) grazie ad un parziale di 5-0. Nel secondo set la Pietro Pezzi deve ricorrere nuovamente a tutte le sue energie per contenere gli esuberanti emiliani che vengono superati ancora ai vantaggi. Terzo parziale quasi senza storia, con i ragazzi di Velastri e Saporetti che non si concedono distrazioni e San Martino in Rio non riesce ad opporre resistenza pagando oltre misura i due set persi ai vantaggi.

Pietro Pezzi Ravenna-San Martino in Rio 3-0 (25-23, 25-23, 25-16) Pietro Pezzi: Cerquetti 5, Cardia 16, Giugni 10, Anconelli 9, Gardini 9, Foschini 3, Ballarini L2, Brunelli 0, Ciccorossi 0. Non entrati: Rambaldi L1, Filippi, Sternini e Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.

Serie C play-off (quarti di finale) - gli altri risultati

Baganzola Parma - Crevavolley 3-1

Univolley Carpi - Poggi San Lazzaro 2-3

Borghi Basser Ravarino – Steriltom Piacenza 3-1



Semifinali

Baganzola Parma - Poggi San Lazzaro (venerdì 11 giugno)

Borghi Basser Ravarino – Pietro Pezzi Ravenna (sabato 12 giugno)