Pallavolo serie C, la Pietro Pezzi vince facile a Cesenatico e si prepara ai play-off

La Pietro Pezzi chiude in bellezza la stagionale regolare con un netto 3-0 casalingo ai danni del Cesenatico, nella gara giocata sabato 15 – era il recupero della settima giornata – e dalla prima settimana di giugno prenderà parte ai play-off per la promozione in B2.

L’esito dei parziali non è mai stato in discussione, con i ravennati che hanno faticato meno del previsto ad avere ragione degli ospiti, ormai senza ambizioni di classifica, ma capaci in molte occasioni in questo campionato di portare gli avversari al 5° set.

Questo rotondo successo colto dal gruppo guidato da Velastri e Saporetti - l’ottavo su nove gare disputate – è il sigillo ad un campionato disputato in crescendo, che ha visto il debutto in serie C di molti ragazzi under 19 e che sancisce una qualificazione ai play-off per certi versi inaspettata, considerando che molti degli atleti componenti la rosa iniziale hanno dato forfait a causa della emergenza Covid e dunque non sono stati utilizzabili.

Alla Pietro Pezzi, al momento virtuale capolista, non resta che attendere l’esito della gara di recupero che sabato prossimo vedrà San Giovanni in Marignano ospitare Forlì Volley (nel caso, molto probabile, in cui i marignanesi cogliessero almeno due punti Ravenna, scalerebbe al secondo posto in classifica), per conoscere l’esatta composizione della griglia play-off.

Pietro Pezzi Ravenna-Cesenatico 3-0 (25-20, 25-15, 25-13). Pietro Pezzi: Cerquetti 4, Cardia 13, Giugni 7, Anconelli 11, Gardini 10, Foschini, Rambaldi L, Camerani 4, Brunelli 0, Filippi 2, Sternini 0; non entrato Farabegoli. Allenatori: Velastri e Saporetti.