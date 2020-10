Papa e Marozzi, è gioia al Benelli: il Ravenna batte la Vis Pesaro e incassa i primi tre punti

Il Ravenna conquista i primi tre punti in campionato. Nel turno infrasettimanale, la squadra di Giuseppe Magi ha sconfitto per 2-1 la Vis Pesaro. Decisivo è stata la rete di Marco Marozzi, entrato al 35' della ripresa, che con un tiro dal limite ha beffato l'estremo difensore marchigiano Puggioni. I giallorossi avevano chiuso avanti il primo tempo grazie ad un gol siglato al 39' da Salvatore Papa, salvo poi esser ripresi al 25' del secondo tempo da Mattia Gennari.

La prima conclusione degna di nota dei padroni di casa è al 20' di Perri, ben servito da Martignago, ma che non trova impreparato Puggioni. Il portiere avversario salva quattro minuti più tardi la Vis Pesaro, deviando in angolo un preciso colpo di testa di Jidayi su cross di Ferretti. Il Ravenna morsa la retroguardia marchigiana e alla fine viene premiata: minuto 39', Papa recupera un pallone e lascia partire un destro al quale nulla può Puggioni. Il primo tempo si chiude con una conclusione dalla distanza di Perri, che si spegne fuori.

Ad inizio della ripresa Fiorani cerca il 2-0 con un tiro dalla distanza, ma la sfera termina di poco sopra la traversa. Ma a sorpresa, al 25', gli ospiti trovano il pari con un'incornata di Gennari su azione di calcio d'angolo. E' un momento no per i padroni di casa, che perdono per infortunio anche Papa (al suo posto De Grazia). Addirittura sono i marchigiani a farsi pericolosi, sfiorando il 2-1 con una punzione insidiosa di Pezzi.

Al 32' la svolta: la Vis resta in dieci per una doppia ammonizione di Gelonese. Quando il match sembra destinato a terminare sull'1-1, ecco che il neoentrato Marozzi lascia partire una conclusione che trafigge la porta difesa da Puggioni. Negli ultimi sei minuti non succede praticamente nulla. Finalmente il Ravenna può sorridere.