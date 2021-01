Per l'OraSì posticipo casalingo contro Latina: Cancellieri chiede "intensità, fiducia e tranquillità"

L’OraSì Ravenna torna in campo domenica al Pala Costa contro la Benacquista Latina, posticipo della 12ma giornata del girone rosso del campionato di Serie A2. Si gioca alle ore 17.30 con diretta in chiaro su ÈTV-Rete 7 (canale 10 del Digitale Terrestre). "Per fare dei passi avanti dobbiamo concentrarci sul momento e non sul nostro passato, quindi affrontare la gara con il giusto approccio, giocare con grande intensità, fiducia e tranquillità - esordisce coach Massimo Cancellieri -. E cercare di arrivare in fondo nello stesso modo con cui cercheremo di partire, cioè positivi, fiduciosi, aggressivi. Latina è una squadra che ha un’identità solida, imprevedibile e aggressiva in attacco, con una buona fisicità in difesa. Noi dobbiamo approcciarci con grande semplicità, senza pensare di dover fare cose particolari”.

“Naturalmente non siamo felici per i risultati che stiamo ottenendo ma proviamo ad essere sempre propositivi – aggiunge Tommaso Oxilia – cercando dì sfruttare al meglio le ore che abbiamo a disposizione per poterci allenare con il massimo impegno: sono sicuro che con tutto il lavoro che stiamo facendo i risultati arriveranno presto. Questa partita è molto importante per noi. Latina nell’ultima gara è rimasta incollata a Ferrara fino all’ultimo, ha giocato con intensità e ha perso solo nel finale. È sicuramente una squadra tosta, ma noi dovremo fare assolutamente del nostro meglio per vincere”. Gli arbitri saranno Andrea Chersicla di Oggiono (LC), Marco Barbiero di Milano, Jacopo Pazzaglia di Pesaro.